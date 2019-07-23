Киев, , 15:33 — REGNUM

Один из одиознейших украинских политиков «старого поколения» Геннадий Москаль, который после госпереворота-2014 занимал должности губернатора Луганской области (части, контролируемой Киевом), а потом Закарпатского региона, разгромно проиграл выборы в Верховную раду, передает корреспондент ИА REGNUM

Москаль, выдвигавшийся на мажоритарном округе в Северодонецке (там, где работал губернатором Луганщины), в итоге занял лишь 4-е место, уступив не только представителю «Слуги народа», но и еще нескольким кандидатам. Москаль набрал около 5,6 тыс. голосов, а победитель выборов на этом округе — Алексей Кузнецов — 10,1 тыс.

Вместе с тем политик дал понять, что считает выборы сфальсифицированными.

«Я такого безнаказанным не оставлю! Непочтенные господа фальсификаторы, готовьтесь к худшему! Читайте уголовный кодекс! Сядете все! Генерал-лейтенант МВД Г. Г. Москаль», — говорится в его заявлении.

Напомним, что всеукраинскую известность Москаль получил при президенте Ющенко, занимая пост представителя президента в Крыму, а после — высокие должности в Службе безопасности Украины и Совете нацбезопасности.