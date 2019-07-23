Исламабад, 23 июля 2019, 15:39 — REGNUM
Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что стана готова отказаться от ядерного оружия, если то же самое сделает Индия. Об этом 23 июля политик заявил в интервью Fox News.
Также Имран Хан подчеркнул, что США единственная страна в мире, которая может стать посредником в разрешении конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.
Напомним, премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил США с официальным визитом, он провел встречу с президентом Дональдом Трампом, на которой обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес.
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