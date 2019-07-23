Исламабад, , 15:39 — REGNUM

Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что стана готова отказаться от ядерного оружия, если то же самое сделает Индия. Об этом 23 июля политик заявил в интервью Fox News.

«Ядерная война — это самоуничтожение, поэтому ни Индия, ни Пакистан ее не выберут» , — подчеркнул премьер-министр.

Также Имран Хан подчеркнул, что США единственная страна в мире, которая может стать посредником в разрешении конфликта между Исламабадом и Нью-Дели.

«Единственная причина, по которой мы 70 лет не можем жить в добрососедских отношениях — это Кашмир» , — резюмировал Имран Хан.

Напомним, премьер-министр Пакистана Имран Хан посетил США с официальным визитом, он провел встречу с президентом Дональдом Трампом, на которой обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес.

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