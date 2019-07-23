Гавана, , 15:35 — REGNUM

Американский актер и общественный деятель Дэнни Гловер побывал на приеме у кубинского лидера Мигеля Диаса-Канеля в Гаване. Об этом сообщил сам глава Кубы на своей странице в Twitter 23 июля.

Как отмечает кубинский новостной портал Granma, Гловер прибыл на Кубу для участия в качестве гостя в двадцатом выпускном учащихся Латиноамериканской школы медицины. На встрече с Диасом-Канелем актер отметил важность артистического обмена между Кубой и США. Кубинский лидер выразил обеспокоенность негативным влиянием упадка двусторонних отношений на культурный обмен между двумя странами.

Напомним, при президенте США Бараке Обаме были сделаны шаги по нормализации отношений с Кубой после нескольких десятилетий блокады. Посольство США на острове было открыто в 2015 году, однако действующий президент США Дональд Трамп вновь начал политику блокаду Кубы, а дипломатический персонал был эвакуирован. Также была значительно затруднена процедура выдачи американских виз кубинцам.