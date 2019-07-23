Киев, , 15:14 — REGNUM

Вопрос низкой явки на парламентских выборах 21 июля обязательно будет использоваться при каких-то проблемах, которые будут возникать в Раде нового созыва, заявил 23 июля в эфире «ObozTV» эксперт по конституционному праву, юрист Богдан Бондаренко.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что сейчас в украинском законодательстве нет установленного порога явки избирателей, который бы позволял признать выборы состоявшимися.

«Тот, кто счел необходимым — пришел. Даже если меньшинство, это ничего не означает. Только то, что другие избиратели не посчитали нужным — в силу разных обстоятельств — прийти на выборы», — заявил юрист.

Он призвал не искать в низкой явке каких-то сложных политических подтекстов, заявив, что все дело — в летнем сезоне.

«Многие люди или отсутствуют, или летом меньше воспринимают все эти политические баталии… Мне кажется, тут не приходится говорить о какой-то апатии к парламентским выборам после президентских. Это стандартная заниженная явка в летний период. Плюс трудовая миграция, и сезонная трудовая миграция», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUMнапоминает, что на выборах 21 июля жители Украины установили исторический антирекорд, показав явку 49,8%. Активнее всего голосовали регионы Центральной Украины — в частности, Черниговская и Полтавская области. В ЦИК Украины заявили, что «мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась, к сожалению, и Украины», также сказался и разгар лета.

На парламентских выборах 2014 года явка составила 52,5% (при том, что после госпереворота эти выборы фактически проигнорировал Юго-Восток страны), на выборах 2012 года — 57%.