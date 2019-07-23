Москва, , 15:14 — REGNUM

Нормы о праве братьев и сестер на обучение в одной школе могут не распространить на детей мигрантов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля, такую возможность допустил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас учатся в школах и представители неграждан Российской Федерации, люди, которые иммигрировали из других государств, люди, которые работают здесь — их дети, и здесь тоже возникают очень серьезные вопросы поэтому нужно будет поработать перед вторым чтением как минимум», — заявил Никонов в ходе пленарного заседания.

Госдума в первом чтении приняла поправки в Семейный кодекс о праве братьев и сестер учиться в одной школе. Устанавливаются дополнительные требования к проживанию школьников, которые смогут претендовать на посещение одной школы.

Законопроект будет существенно доработан ко второму чтению, которое предполагается в сентябре 2019 года.

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