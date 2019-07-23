Киев, 23 июля 2019, 15:03 — REGNUM
Внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич попросил правоохранительные органы направить вертолет со спецназом в 49-й избирательный округ в Донецкой области. Соответствующее заявление Шуфрич сделал 23 июля в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя борьбу за депутатский мандат между скандальным мэром г. Дружковка Виталием Гнатенко и сопредседателем фракции «Оппозиционный блок» Борисом Колесниковым.
Он обвинил членов окружной комиссии 49-го округа в саботаже и нежелании подводить итоги голосования.
В 2014 году Гнатенко остался исполнять обязанности мэра, после того как город перешел к ДНР. Примечательно, что Гнатенко остался в кресле мэра после того, как Украина вернула город под свой контроль. СБУ открыла в отношении Гнатенко дело о его посягательстве на территориальную целостность.
Как сообщалось, ранее уроженец Донецка Колесников признал, что проиграл на выборах в Раду по одномандатному избирательному округу № 49 (города Дружковка, Константиновка, Покровский и Константиновский район) мэру Дружковки Гнатенко.