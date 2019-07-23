Москва, , 15:14 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на убедительную победу его партии «Слуга народа» на выборах в Верховную раду, вынужден действовать с оглядкой на националистов. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв (партия «Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Как ты сломаешь систему, если националисты, которые владеют улицей и монополией на силу, ему объясняют: ты можешь вводить, что хочешь, но если будет амнистия, то будет плохо. И всё, амнистии нет. Кто правит: Зеленский с абсолютным большинством или те, кто на улице с битами?» — задался вопросом Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой Украины Журавлёв назвал некомпетентность властей.

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