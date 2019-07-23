Лондон, 23 июля 2019, 15:12 — REGNUM
Новый лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из Европейского союза 31 октября 2019 года, об этом 23 юля сообщает Agence France-Presse (AFP).
Заявление было сделано сразу же после победы на выборах нового главы партии в центре Лондона.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост 24 июля, новым главой правительства Соединенного Королевства станет глава правящей Консервативной партии, коим был избран Борис Джонсон.
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