Лондон, , 15:12 — REGNUM

Новый лидер Консервативной партии Великобритании Борис Джонсон пообещал вывести страну из Европейского союза 31 октября 2019 года, об этом 23 юля сообщает Agence France-Presse (AFP).

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было сделано сразу же после победы на выборах нового главы партии в центре Лондона.

«Мы собираемся завершить выход из содружества 31 октября» , — подчеркнул Джонсон в своей первой речи на посту лидера консерваторов.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй покинет свой пост 24 июля, новым главой правительства Соединенного Королевства станет глава правящей Консервативной партии, коим был избран Борис Джонсон.

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