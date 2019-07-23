Бужумбура, , 15:07 — REGNUM

Правительство Франции объявило о возобновлении сотрудничества с Бурунди в сфере обороны. Решение было принято несмотря на то, что с 2015 года восточноафриканская страна находится под санкциями Евросоюза. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на заявление посла Франции в Бурунди Лорена Делахуссе.

По его словам, Франция намерена продолжить предоставлять Бурунди помощь в надежде поддержать слабую экономику страны. Сотрудничество стран нацелено на развитие экономики и политического взаимопонимания.

Отмечается, что решение о возобновлении помощи Бурунди было принято во время визита министра иностранных дел Бурунди Эзекиля Нибигира в Париж в октябре 2018 года.

Санкции в отношении Бурунди были введены в связи с решением президента страны Пьера Нкурунзинзы выдвинуть свою кандидатуру на третий президентский срок, а также с отказом правительства страны контактировать с оппозицией, проживающей за границей.