Киев, , 14:42 — REGNUM

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков достаточно туманно прокомментировал перспективы проведения на Украине в этом году еще и досрочных местных выборов.

ИА REGNUMнапоминает, что в ночь после выборов президент Зеленский дал понять, что рассматривает вариант со смещением даты местных выборов с 2020 г. на более ранний срок.

«Сегодня можно расслабиться нашей команде, но не очень сильно… Все ставят вопросы о местных выборах. Вам интересно? Не расслабляйтесь», — заявил он в штабе партии «Слуга народа».

На следующий день мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал Зеленского как можно скорее провести местные выборы, поскольку «страна требует полного изменения власти на всех уровнях, и органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие».

Разумков заявил, что местные выборы пройдут в 2020 году, «но все будет зависеть от местных органов власти». Он уточнил, что в его партии недовольны многими местными руководителями, хотя и не назвал конкретных имен.

Сам же Филатов сегодня подтвердил, что выборы мэров и в местные советы нужно провести досрочно.

«Почему в стране нужно перезагрузить систему местного самоуправления, в том числе путем выборов? Да потому, что уж слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться. Города, полисы, еще со времен Древней Греции — это про борьбу кланов. В основном, конечно, за деньги», — пояснил мэр Днепропетровска.

Отметим, что мэры других крупнейших городов Украины в этой полемике пока что не участвуют.