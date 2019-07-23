Москва, , 14:41 — REGNUM

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова не намерена покидать занимаемый пост. Об этом она заявила на встрече с кандидатами в депутаты Московской гордумы.

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«Я никуда не ухожу и уходить не собираюсь», — сказала глава ЦИК.

Своё долгое отсутствие Памфилова объяснила перенесённой операцией.

«Я просила бы не противопоставлять меня как руководителя, который сбежал, симулировал в тяжелое время, моим коллегам. Я несу за все ответственность», — приводит РИА Новости слова Памфиловой.

Напомним, председателем ЦИК Элла Памфилова стала в марте 2016 года. На этом посту она сменила Владимира Чурова.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года ряд СМИ сообщили о том, что Элла Памфилова с начала осени уже несколько раз задумывалась об уходе из ЦИК в Совет Федерации. Так, по данным Telegram-канал «После выборов», эта перспектива обсуждалась с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.

Сама Памфилова все эти сообщения опровергала, заявив, что не собирается переходить в Совфед, так как еще не выполнила поставленной задачи на своей должности.