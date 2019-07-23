Москва, 23 июля 2019, 15:53 — REGNUM
Санкции, введённые против Северной Кореи, сильно мешают Южной Корее наладить отношения с Пхеньяном, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр по делам воссоединения Южной Кореи Ким Ён Чхоль заявил о необходимости провести с КНДР переговоры на высоком уровне, чтобы придать импульс двусторонним отношениям. В то же время официальное предложение Пхеньяну до сих пор не отправлено, так как, по словам министра, необходимо дождаться «подходящих условий».
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