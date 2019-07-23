Москва, , 14:39 — REGNUM

Действия и заявления президента Украины Владимира Зеленского исходят не из целесообразности, а из желания понравится публике. Об этом сообщил депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлёв (партия «Родина») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Леонид Кучма правильно заявил, что главная проблема Украины в дикой некомпетентности власти, которая приходит сегодня. Люди, которые пришли к власти, они не понимают, что такое политика. Вот Зеленский — о чём он говорит? Что он собирается делать? Да сам Зеленский не знает, что будет делать! Потому что он действует по принципу своей профессиональной деятельности юмориста: вышел, надо понравиться публике. А что говорить — не важно. Сегодня мы идём на запад, завтра на восток, и всем нравится», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский отправил в отставку семерых глав районных государственных администраций.

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