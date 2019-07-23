Москва, , 15:24 — REGNUM

Санкции против КНДР никогда не приносили желаемого результатам их инициаторам, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в результате санкций внешняя торговля КНДР по итогам 2018 года «упала» почти вдвое.

«Санкции, безусловно, тяжелы и болезненны для Северной Кореи, но не смертельны, — считает Воронцов. — Это весьма специфическая страна, которая неоднократно демонстрировала свою способность выживать в изоляции, в тяжёлых экономических условиях. Это такой мобилизационный тип экономики, которая демонстрирует свои сильные черты в экстремальных условиях. Он не очень хорош для мирного времени. Полностью задушить Северную Корею санкциями, на что рассчитывают США, не удастся. Кроме того, играет свою роль и политическая воля северокорейского руководства».

Опыт последних десятилетий, как отметил Воронцов, показывает, что санкции в отношении КНДР никогда не приносили желаемого результата, и Пхеньян так и не удалось заставить отказаться от ядерного оружия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов южнокорейского Института стратегии национальной безопасности (INSS), экономика КНДР прекратила свой рост и испытывает самые серьёзные трудности за последние 20 лет. Как они полагают, тенденция продолжит ухудшаться, что в конечном счёте приведёт не только к снижению ВВП, но и вызовет остановку крупных инфраструктурных и строительных проектов.

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