Москва, 23 июля 2019, 15:24 — REGNUM
Санкции против КНДР никогда не приносили желаемого результатам их инициаторам, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института Востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в результате санкций внешняя торговля КНДР по итогам 2018 года «упала» почти вдвое.
Опыт последних десятилетий, как отметил Воронцов, показывает, что санкции в отношении КНДР никогда не приносили желаемого результата, и Пхеньян так и не удалось заставить отказаться от ядерного оружия.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов южнокорейского Института стратегии национальной безопасности (INSS), экономика КНДР прекратила свой рост и испытывает самые серьёзные трудности за последние 20 лет. Как они полагают, тенденция продолжит ухудшаться, что в конечном счёте приведёт не только к снижению ВВП, но и вызовет остановку крупных инфраструктурных и строительных проектов.
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