Вашингтон, , 14:20 — REGNUM

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала в социальной сети совместные фотографии с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, запись появилась 23 июля в социальной сети Twitter.

«Здорово, что премьер-министр Пакистана Имран Хан сегодня посетил Белый дом» , — отметила Мелания Трамп.

Первая леди опубликовала три фотографии, на которых запечатлен также глава Белого дома Дональд Трамп.

Напомним, глава пакистанского правительства посетил США с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности возобновление материальной помощи Исламабаду.

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