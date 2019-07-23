Вашингтон, 23 июля 2019, 14:20 — REGNUM
Первая леди США Мелания Трамп опубликовала в социальной сети совместные фотографии с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, запись появилась 23 июля в социальной сети Twitter.
Первая леди опубликовала три фотографии, на которых запечатлен также глава Белого дома Дональд Трамп.
Напомним, глава пакистанского правительства посетил США с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности возобновление материальной помощи Исламабаду.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Афганистана прибыл в пакистанский Лахор