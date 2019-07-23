Москва, , 14:09 — REGNUM

Законопроект о «гармоничной застройке» территорий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

В первоначальной редакции законопроект о комплексной застройке территорий предусматривал возможность изъятия земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, а также объекты коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, его обеспечивающие.

Ко второму чтению инициатива была доработана и эти спорные нормы были исключены из текста документа.

«Ущемления прав граждан в данном законопроекте, подготовленном ко второму чтению, нет», — заверил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Также в Госдуме обратили внимание на ущемление прав граждан на публичные слушания. Поддержанной нижней палатой парламента поправкой правительства РФ предполагается сокращение минимальной продолжительности публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальной — с четырех до трех месяцев. Принятие норм объяснили необходимостью реализации национальных проектов.

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