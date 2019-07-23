Киев, , 13:39 — REGNUM

Официальный Киев ревностно относится к роли председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в процессе обмена украинских граждан, удерживаемых на неподконтрольных территориях. Поэтому экс-представитель Украины в контактной группе сам отказывается участвовать в таких переговорах, однако при этом он продолжит заниматься освобождением людей в одностороннем порядке, заявил Виктор Медведчук в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Во-первых, вопросами обмена должна заниматься официальная власть — господин Зеленский, как президент страны, и его команда. Это исключительная функция власти. Они очень ревностно относятся по отношению ко мне и к моим возможностям, к моему ресурсу договариваться по обменам. Поэтому я заявил еще 2 месяца тому назад, что не собираюсь заниматься обменами», — отметил Медведчук.

Во-вторых, пообещал политик, он продолжит заниматься вопросами освобождения граждан Украины как в Донецке и Луганске, так и тех, кто отбывает наказание на территории Российской Федерации — «настолько, насколько это удастся».

Он объяснил, что уже несколько лет к нему обращаются родственники лиц, удерживаемых в республик Донбасса, либо отбывающих наказания в российских тюрьмах. И он, со своей стороны, делает все возможное, чтобы вернуть людей домой, в семьи.

«Недавно были освобождены четыре человека. Их родственники годами просили, чтобы я помог… Я занимался тогда обменами по просьбе господина Порошенко. И у меня получалось (освободил 489 человек, уже с этими четырьмя). Получается сейчас. И если получится завтра — я других тоже освобожу», — пообещал Медведчук.

По словам председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», чтобы провести обмен «всех установленных на всех установленных» необходима лишь политическая воля главы украинского государства. Однако официальная власть до сих пор не добилась возвращения на Украину ни одного пленного.

«Я публично заявил 2 месяца назад, что обмен «всех установленных на всех установленных» можно сделать за 5−7 дней. Потому что эти списки давно готовы, они давно изучались… Действующий президент Зеленский мог по этому пути пойти, но до сих пор не пошел. Воз и ныне там. …Хотя, чтобы провести обмен «всех установленных на всех установленных» достаточно политической воли господина Зеленского», — резюмировал Виктор Медведчук.

ИА REGNUMнапоминает, что 18 июля в Санкт-Петербурге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль в целом поддерживает формат обмена удерживаемых лиц «всех на всех», однако у Украины и России есть расхождения в его трактовке.