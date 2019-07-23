Москва, , 13:45 — REGNUM

Законопроект об особенностях идентификации пользователей электронной почты внесли в Госдуму депутаты нижней палаты парламента и члены Совфеда, среди которых Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля.

Соцсети Иван Шилов © ИА REGNUM

Определяется понятие организатора сервиса электронной почты. На них возлагается обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей интернета, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.

Идентификацию предлагается проводить по номеру мобильного телефона.

Одновременно организаторы сервиса электронной почты должны обеспечивать возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства Российской Федерации.

Ранее Госдума приняла закон об устойчивом интернете. Кроме того, парламентарии предлагали разрешить «вход» в сеть по паспорту, по мнению законодателей, ужесточение требований к пользователям сделает более ответственным процесс коммуникации в интернете.

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