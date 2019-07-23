Москва, , 13:24 — REGNUM

Госдума ратифицировала договор между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июля.

«Договор в полной мере отвечает интересам России. Его ратификация будет способствовать укреплению сотрудничества Москвы и Каира во всех плоскостях. Это важное решение особенно в контексте предстоящего в октябре в Сочи саммита «Россия-Африка» и текущего председательства Египта в Африканском союзе», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

В договоре отражены намерения развивать сотрудничество в торговой, экономической, военной и военно-технической сферах, содействовать обеспечению упрощенного торгового обмена, инвестиционного сотрудничества, расширению связей в сфере науки и образования, а также дальнейшему развитию сотрудничества в области туризма, активизации гуманитарных и культурных связей, обменов между общественными, молодежными и спортивными организациями.

Договором закрепляется регулярный диалог на уровне руководства двух государств по основным вопросам двусторонних отношений, а также представляющим взаимный интерес региональным и международным проблемам.