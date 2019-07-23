Нур-Султан, , 13:20 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкии Амано, сообщили 23 июля в пресс-службе главы государства.

Токаев отметил выдающуюся роль Амано в деле нераспространения ядерного оружия и использования атома в мирных целях. «Мы всегда будем хранить светлую память о Ю. Амано — настоящем друге Казахстана и активном защитнике глобального мира и безопасности», — говорится в телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, Юкия Амано занимал пост генерального директора МАГАТЭ с 2009 года. О его смерти стало известно 22 июля. Слова соболезнования в связи со смертью Амано приносят международные деятели и главы государств.

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