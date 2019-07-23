Вильнюс, , 13:09 — REGNUM

Парламент Литвы сегодня, 23 июля, одобрил в должности премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, который подал в отставку 12 июля, после инаугурации нового президента Гитанаса Науседы, однако сразу же был внесён им в качестве кандидата в премьеры в парламент страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«За» утверждения Сквернялиса премьером проголосовало 83 депутата, один был «против», 30 народных избранников воздержались.

После переназначения премьером Сквернялис должен обхявить весь состав правительства, который на сегодняшний момент неясен. Это связано с подписанием нового коалиционного соглашения правящих, в котором, после вступления в ряды правящих фракции партии Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС), произошло перераспределение министерских портфелей. ИАПЛ-СХС достались два министерства — транспорта и МВД.

Сквернялис сегодня заявил, что эти два министерства точно сменят руководителей.