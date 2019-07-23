Абакан, , 13:02 — REGNUM

Богдан Павленко уходит в отставку с поста руководителя администрации главы Хакасии. Эту информацию ИА REGNUM 23 июля подтвердили в пресс-службе правительства Хакасии.

В пресс-службе уточнили, что Павленко увольняется по собственному желанию. Обязанности руководителя администрации главы республики будет исполнять Дмитрий Клыпин (начальник управления правового и аналитического обеспечения главы Хакасии).

Между тем в СМИ 23 июля появилась информация о том, что Павленко могут назначить на должность и. о. мэра Димитровграда (Ульяновская область).

Напомним, Димитровград с населением порядка 114 тысяч человек остаётся без мэра более девяти месяцев. Причина — затяжной конфликт между региональной властью и парламентским корпусом, где на выборах в сентябре 2018 года КПРФ получила 26 мандатов из 30. Было сорвано уже несколько заседаний комиссии по отбору кандидатов на должность главы города.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Богдан Павленко стал руководителем администрации главы Хакасии в ноябре 2018 года, после того, как коммунист Валентин Коновалов одержал победу во втором туре выборов главы республики.

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Справка (по материалам kprf.ru): Богдан Павленко родился 7 октября 1975 года в городе Новомосковске Тульской области. Окончил сельхозтехникум, служил в армии. С 1995-го по 2002 год служил в системе МВД РФ, работал в системе ЖКХ и социальной сфере. В 2006 году окончил университет Российской академии образования по специальности «психолог». В 2009 году был избран депутатом Тульской областной думы. В 2013 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

1 октября 2014 года был избран главой города Донской Тульской области. С ноября 2018 года руководил администрацией главы Хакасии. В КПРФ вступил в 2002 году. В настоящее время является кандидатом в члены ЦК КПРФ.