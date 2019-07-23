Москва, , 13:02 — REGNUM

Госдума оставила в повестке обсуждение законопроекта, позволяющего изымать жилье в связи с комплексным развитием территории, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Предполагается совершенствование порядка комплексного и устойчивого развития территорий.

Предполагается сокращение минимальной продолжительности публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальной — с четырех до трех месяцев.

Нормами уточняется перечень объектов, подлежащих государственной экспертизе федерального уровня. Предусматривается включение в перечень объектов, для которых не требуется разрешение на строительство, антенных опор (мачт и башен) высотой до 50 м.

Прописывается дополнение перечня уникальных объектов ветроэнергетическими установками высотой более 250 м.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал возможность изъятия земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, а также объекты коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, его обеспечивающие. Однако поправками ко второму чтению эти нормы были исключены, заверил глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

Вместе с тем у здания Госдумы проходит одиночный пикет против принятия закона.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») предложила отложить принятие законопроекта, провести широкие парламентские слушания. Однако ее предложение не нашло поддержки у профильного комитета и большинства в Госдуме.