Санкт-Петербург, 23 июля 2019, 12:56 — REGNUM
Первые итоги заморозки тарифов на коммунальные услуги для жителей Санкт-Петербурга обсудили сегодня на заседании городского правительства, сообщается на официальном портале Администрации города.
Он подчеркнул, что петербуржцы увидят изменения в квитанциях уже в августе.
По словам временно исполняющего обязанности главы города, оптимизация затрат ресурсоснабжающих компаний позволила уже в первом полугодии 2019 года сэкономить 1,5 млрд рублей, а за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года экономия ожидается 3 млрд рублей.
Александр Беглов подчеркнул, что многие петербуржцы платят за коммунальные услуги не напрямую, а через посредничество управляющих компаний.
С 1 июля 2019 года в Петербурге оптимизированы тарифы на коммунальные услуги, благодаря чему рост совокупных платежей снизится с запланированных 4,3% до 0,4%.
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