Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM

Первые итоги заморозки тарифов на коммунальные услуги для жителей Санкт-Петербурга обсудили сегодня на заседании городского правительства, сообщается на официальном портале Администрации города.

«В первом полугодии мы хорошо поработали, смогли оптимизировать расходы предприятий — поставщиков коммунальных ресурсов и за счет этого снизить тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля этого года», — отметил в ходе заседания временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Он подчеркнул, что петербуржцы увидят изменения в квитанциях уже в августе.

По словам временно исполняющего обязанности главы города, оптимизация затрат ресурсоснабжающих компаний позволила уже в первом полугодии 2019 года сэкономить 1,5 млрд рублей, а за период с 1 июля 2019 года по 1 июля 2020 года экономия ожидается 3 млрд рублей.

Александр Беглов подчеркнул, что многие петербуржцы платят за коммунальные услуги не напрямую, а через посредничество управляющих компаний.

«Мне сейчас поступают сигналы о том, что у некоторых людей в платежках, которые принесли в июле, увеличились суммы платежей. Если это управляющие компании накручивают, значит, надо разбираться с ними и наказывать. Давайте доведем нашу работу до логического конца», — сказал он, поручив профильному комитету рассматривать каждое подобное обращение индивидуально.

С 1 июля 2019 года в Петербурге оптимизированы тарифы на коммунальные услуги, благодаря чему рост совокупных платежей снизится с запланированных 4,3% до 0,4%.

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