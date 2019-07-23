Киев, 23 июля 2019, 12:50 — REGNUM
Премьер-министром Украины могут назначить экс-главу Одесской облгосадминистрации Игоря Палицу.Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.
По его словам, президент Владимир Зеленский «будет упираться» назначению Палицы.
Он сообщил, что заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда на Украине Владислав Рашкован не способен управлять экономикой, поскольку может только грабить.
При этом он отметил, что глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк также не смогут стать успешными премьерами.
Как сообщало ИА REGNUM 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьером станет «гуру в экономике». По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине и человек, которого уважают на Западе». «Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.
Он сообщил, что ни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни экс-президент Петр Порошенко, ни лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук не могут претендовать на премьерский пост, поскольку ранее были в политике.
Напомним, в июне 2015 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в собственности экс-губернатора Одесской области Палицы есть 40 БТРов, которые он увез из Одессы после своего увольнения.
Но позже ему сказали, что у полиции забрали БТРы, поскольку они были частные.