Киев, , 12:50 — REGNUM

Премьер-министром Украины могут назначить экс-главу Одесской облгосадминистрации Игоря Палицу.Об этом 23 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

«Не исключаю, что это будет более-менее известная личность. Больше склоняюсь, что это будет Палица в качестве кандидата на премьера… Он возглавлял Одесскую администрацию. Близкий ли он к Коломойскому? Да, близок, никто это не скрывает. Сейчас избран народным депутатом, получил народное доверие, победил кандидата от «Слуги народа». Это человек, который имеет вес и мог бы продвигать собственную стратегию», — сказал Загородний.

По его словам, президент Владимир Зеленский «будет упираться» назначению Палицы.

«Не может быть независимого человека в любой политической системе. Что значит независимый человек… Есть мифы вокруг технократов, которые якобы такие профессиональные… Палица — это не наихудший вариант», — добавил Загородний.

Он сообщил, что заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда на Украине Владислав Рашкован не способен управлять экономикой, поскольку может только грабить.

«Господин Рашкован известен тем, что работал вместе с Гонтаревой, когда они грабили банки. Он быстро убежал в МВФ, чтобы не нести ответственность за то, что он тут наделал. Он абсолютно неспособен осознать, как должна развиваться экономика, человек — типичный инвестиционный банкир, спекулянт, что-нибудь стырить и ничего не оставить…»

При этом он отметил, что глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк также не смогут стать успешными премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM 21 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьером станет «гуру в экономике». По его словам, премьер будет «со специализированным образованием, человек, которого уважают в Украине и человек, которого уважают на Западе». «Человек действительно является примером, гуру в экономике», — добавил Зеленский.

Он сообщил, что ни лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, ни экс-президент Петр Порошенко, ни лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук не могут претендовать на премьерский пост, поскольку ранее были в политике.

Напомним, в июне 2015 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в собственности экс-губернатора Одесской области Палицы есть 40 БТРов, которые он увез из Одессы после своего увольнения.

Но позже ему сказали, что у полиции забрали БТРы, поскольку они были частные.