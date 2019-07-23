Киев, , 12:46 — REGNUM

Во вторник, 23 июля, лидер украинской группы «Океан Эльзы» и партии «Голос» Святослав Вакарчук в интервью местным СМИ заявил, что на Украине должен быть принят закон о «сосуществовании с Россией».

Украина, сказал Вакарчук, страдает «от политики двойных стандартов», государство зачастую «не хочет брать на себя ответственность», и это приводит к отсутствию четких правил для граждан Украины. Такую ситуацию, по мнению политика-музыканта, надо изменить.

В качестве пояснения своей мысли Вакарчук привел пример из близкой ему сферы. Некоторые музыканты, сказал он, «принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор», другие же — ездят. Нужно положить конец этому разброду и написать в законе, «что можно, а что — нет».

Те, кто знают Вакарчука только как лидера самой популярной на Украине рок-группы, могли бы удивиться таким словам. Всегда странно, когда художник (в широком смысле этого слова) просит государство рассказать ему, «что можно, а что — нет».

Но лидер «Океана Эльзы» — не только музыкант, но также и тестовый политик американского Стэнфорда, наскоро слепленный на случай возможного участия в президентской кампании. Он даже рассказывал там об «украинском лидерстве».

К тому же «либеральность» в понимании украинских националистов означает не что иное, как тоталитарный выбор единственно правильной картины мира. В этом смысле Вакарчук движется в строгом соответствии с линией партии.

Некогда весьма активно гастролировавший в России музыкант неуютно чувствует себя в ситуации, когда никто не сказал, «что можно, а что — нет». Строем оно всегда проще. Как же еще склонить коллег по ремеслу на свою сторону, если не законодательным запретом?

В известном смысле Вакарчук прав, на Украине действительно «политика двойных стандартов». Но выражается она совсем в другом: например, в долгой работе липецкой фабрики Roshen или в продажах украинскими послами своего крымского имущества по законам РФ.

Что же касается «страны-агрессора», то тут никаких двойных стандартов нет: все знают, что никакой агрессии нет, но есть выбор — натягивать ли на себя маску «либерального националиста» по самые уши или все-таки пытаться думать своей головой.

Предложенный Вакарчуком законопроект раз и навсегда снимет это тягостное для него противоречие.