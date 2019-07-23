Ашхабад, , 12:41 — REGNUM

В январе — июне 2019 года российское гражданство смогли получить 57 695 уроженцев стран Туркестанского региона. Такие данные приводятся в отчете, опубликованном пресс-службой министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, наибольшую активность на этом поприще проявили граждане Казахстана, 23 559 из которых решили сменить гражданство на российское.

На втором месте оказался Таджикистан — 19 756 человек. На третьем расположился Узбекистан — 9 320 человек. Четвертое досталось Киргизии — 4 499 человек. А замыкает список Туркмения — 561 человек.

Отметим, что всего за первое полугодие текущего года гражданство России получили 136 857 иностранцев.

ИА REGNUM напоминает, что по информации МВД РФ, за 2018 год российскими гражданами смогли стать 269 362 иностранца. В том числе 111 998 уроженцев стран Туркестана.

Из них: граждан Казахстана — 45 362 человек, Таджикистана — 35 732 человек, Узбекистана — 21 067 человек, Киргизии — 8 793 человек, Туркмении — 1 044 человек.

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