Киев, , 12:40 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку еще семерых глав районных государственных администраций (РГА). Об этом 23 июля сообщается на сайте президента.

Так, Зеленский отправил в отставку глав Каменец-Подольской РГА (Хмельницкая область), Стрыйской (Львовская область), Троицкой, Новоайдарской, Марковской, Кременской и Белокуракинской (все Луганская область).

Как сообщало ИА REGNUMпосле вступления в должность президента Украины Зеленский уже произвел целый ряд кадровых назначений. Так, новый глава государства 9 июля отправил в отставку 71 главу районных администраций по всей стране.

Всего правительство Украины одобрило увольнение с занимаемых должностей 13 губернаторов. В частности, кадровые перестановки ожидаются в руководстве Запорожской, Львовской, Волынской, Иваново-Франковской, Киевской и Черниговской областей, а также на подконтрольной Киеву части Донецкой области.

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