Бамако, , 12:38 — REGNUM

В результате нападения террористов-смертников на французскую военную базу в Гао (Мали) пострадали эстонские военнослужащие, сообщает национальный вещатель rus.err.ee со ссылкой на главный штаб Сил обороны Эстонии.

Всего в ходе атаки пострадало пятеро эстонских военных. Как сообщили в генштабе, им оказали первую помощь на месте, а полученные травмы не опасны для жизни.

На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Эстония участвует во французской операции «Бархан», в рамках которой эстонские военнослужащие патрулируют, обеспечиваются безопасность базы в Гао и выполняют задачи группы быстрого реагирования. Начиная с апреля 2019 года на военной базе в Гао служит пехотный взвод Сил обороны Эстонии Estpla-30, всего в составе эстонского контингента — около 50 человек. Помимо эстонских военных на базе также служат французские и малийские военнослужащие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM операция вооруженных сил Франции «Бархан» стала продолжением операции «Сервал», которая была завершена в 2014 году.

Целью «Бархана» стало обеспечение безопасности Франции, а также помощь африканским государствам в обеспечении их целостности и безопасности. По данным французских СМИ, с начала операции в Мали было ликвидировано более 450 боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Мали и Франции ликвидировали 30 боевиков на границе с Нигером