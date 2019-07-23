Москва, , 12:43 — REGNUM

Госдума приняла в третьем чтении закон об упрощенном получении вида на жительство в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Также нижняя палата парламента поддержала повышение пошлин.

Так, без учета квоты вид на жительство РФ смогут получить граждане Украины, «постоянно проживавшие на территории Украины, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории РФ».

Устанавливаются сокращенные сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание — они уменьшаются с шести до четырех месяцев.

Одновременно расширяется круг иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без предварительного получения разрешения на временное проживание. К данной категории будут относиться родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР; высококвалифицированные специалисты и члены их семей, работающие в России не менее шести месяцев и так далее.

При этом предлагается выдавать бессрочный вид на жительство с одновременным увеличением пошлины с 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Закон принят по итогам прямой линии президента РФ Владимира Путина, которая прошла в 2018 году. Тогда предлагалось ускорить получение гражданства РФ высококвалифицированным специалистам.