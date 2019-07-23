Екатеринбург, , 12:16 — REGNUM

В Свердловской области Законодательное собрание рассмотрит законопроект, вносящий изменения в региональный закон «О статусе и депутатской деятельности». Поправки в закон были рассмотрены и утверждены комитетом по вопросам законодательства Заксобрания Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

В проекте закона будут прописаны нормы, позволяющие «исключить конфликтные ситуации или проявления неуважения депутатов к законодательному органу и друг к другу», а также определены комиссии, которые будут рассматривать конфликты в случае их возникновения.

Отметим, что члены комитета также рассмотрели проект закона о внесении изменений в закон об Уставном суде Свердловской области, а также рассмотрели вопросы о возможной передаче двух объектов региональной собственности в муниципальную.

Напомним, что очередное заседание Законодательного собрания Свердловской области состоится 30 июля. Оно станет последним перед выходом народных избранников на каникулы.