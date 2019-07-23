Москва, , 13:01 — REGNUM

Госдума в третьем чтении приняла закон о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Закон принят по итогам «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.

Статус ветеранов боевых действий получат принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики. Решение о присвоении статуса будет приниматься высшим исполнительным органом госвласти республики.

Одновременно на ополченцев может быть распространен статус инвалидов боевых действий — таких в республике насчитали 15 человек.

Ранее в ходе дискуссии поднимался вопрос о статусе ветеранов боевых действий для чеченских ополченцев.

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