Москва, 23 июля 2019, 13:01 — REGNUM
Госдума в третьем чтении приняла закон о наделении статусом ветеранов боевых действий ополченцев Дагестана, передает корреспондент ИА REGNUM23 июля. Закон принят по итогам «прямой линии» президента РФ Владимира Путина.
Статус ветеранов боевых действий получат принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Дагестана в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории республики. Решение о присвоении статуса будет приниматься высшим исполнительным органом госвласти республики.
Одновременно на ополченцев может быть распространен статус инвалидов боевых действий — таких в республике насчитали 15 человек.
Ранее в ходе дискуссии поднимался вопрос о статусе ветеранов боевых действий для чеченских ополченцев.
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