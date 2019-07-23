Токио, , 12:08 — REGNUM

Правительство Японии заявило протест Южной Корее и России после инцидента с южнокорейскими и российскими военными самолётами в Японском море. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

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Токио подало жалобу по дипломатическим каналам как в Сеул, так и в Москву.

«Подобные действия над нашей территорией неприемлемы», — подчеркнули в японском правительстве.

На пресс-конференции министр иностранных дел Коно Таро заявил, что «Такэсима — это территория Японии», имея в виду остров, на который претендуют как Южная Корея, так и Япония. Южная Корея называет этот остров Токдо.

«Именно Япония должна принять меры против российского самолёта, который вошел в её воздушное пространство. Это несовместимо с позицией Японии, что Южная Корея предпринимает шаги в этом направлении», — приводит Reuters слова Коно.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным южнокорейского министерства обороны, утром 23 июля несколько российских бомбардировщиков и два самолёта китайских ВВС нарушили воздушное пространство Южной Кореи, войдя в «зону опознавания ПВО». Инцидент произошел у восточного побережья страны. В ответ Южная Корея подняла истребители, которые произвели предупредительные выстрелы.

В свою очередь в Минобороны РФ все обвинения в нарушении воздушного пространства Южной Кореи опровергли, заявив, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС «выполняли плановый полёт» в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря» в соответствии с международными правилами.