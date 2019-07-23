Нью-Дели, , 12:06 — REGNUM

Вопросы культурного сотрудничества обсудили посол Таджикистана в Индии Султон Рахимзода и президент Индийского совета по культурным связям Винай Прабхакар Сахасрабудхе. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе МИД Таджикистана.

Во время переговоров поднимался вопрос обучения студентов из Таджикистана в вузах Индии. На встрече, состоявшейся 19 июля в Дели, стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля 2019 года бывший посол Таджикистана в Индии Сомнатхом Гхошом обсудил с главой индийской таможенной службы Хуршедом Каримзода вопросы сотрудничества в таможенной сфере.

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