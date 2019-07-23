Варшава, , 11:58 — REGNUM

Апелляционный суд в Гданьске оставил в силе решение окружного суда от 6 декабря 2018 года, согласно которому бывший президент Польши Лех Валенса должен принести извинения председателю партии «Право и Справедливость» (ПиС) Ярославу Качиньскому — брату погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского. Об этом сообщает «Польское радио».

«Отклонена апелляция истца. Второй пункт: отклонена апелляция ответчика. Третий пункт: обе стороны покрывают издержки апелляционного производства», — постановила судья Малгожата Рыбицкая-Пакула.

В декабре 2018 года окружной суд в Гданьске по заявлению Ярослава Качиньского принял решение о том, что Валенса должен принести Качиньскому извинения за свои неоднократные высказывания о том, что Ярослав Качиньский несёт ответственность за катастрофу президентского самолёта в 2010 году под Смоленском, в которой погиб его брат. Такие высказывания Валенса допускал в период с апреля 2015-го по май 2017 года.

Кроме того, Качиньский требовал от Валенсы извинений за слова о том, что председатель партии «ПиС» «не вполне здоровый и психически уравновешенный», и за обвинения в том, что именно он дал указание распространять сведения о сотрудничестве Леха Валенсы с правоохранительными органами коммунистической Польши. Также Качиньский требовал от Валенсы денежной компенсации в размере 30 тысяч злотых (около 8 тысяч долларов), которые обещал направить на социальные цели.

Суд отклонил все требования Качиньского, кроме требования извинений за слова о Смоленской катастрофе. Решение окружного суда обжаловали обе стороны.