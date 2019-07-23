Киев, , 11:43 — REGNUM

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко сообщила о продолжающихся попытках сорвать работу окружных избирательных комиссий в Донецкой области и сфальсифицировать результаты голосования, сообщает 23 июля телеканал «112.ua».

Отмечается, что несмотря на «притворные» заявления главы политсовета «Оппозиционного блока» Бориса Колесникова о признании поражения в 49-м избирательном округе (город Дружковка), блокирование работы окружной избирательной комиссии продолжается.

«Члены комиссии затягивают установление результатов голосования, выдумывая искусственные поводы для полного пересчета голосов уже с 12 участковых избирательных комиссий, и их количество растет», — говорится в сообщении.

В партии заявили, что по точно такой же схеме действуют в 59-м избирательном округе (город Марьинка). В связи с этим партия обратилась к Центральной избирательной комиссии с требованием разблокировать пересчет голосов и прекратить нарушение законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, в настоящее время обработано более 93% электронных протоколов. За партию «Слуга народа» проголосовало 43,14%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщину» — 8,18%. «Европейская солидарность» получает 8,13%, а партия «Голос» — 5,85%.

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