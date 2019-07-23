Анкара, 23 июля 2019, 11:41 — REGNUM
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит государственный визит в Иорданию, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Визит состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства королевства Аймана Сафади. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные вопросы.
Напомним, Турция принимает активное участие в политике Ближнего Востока. Анкара имеет тесные контакты с правительством Ирака, а также осуществляет военную операцию против курдов в Сирии.
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