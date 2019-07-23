Анкара, , 11:41 — REGNUM

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу совершит государственный визит в Иорданию, об этом 23 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Визит состоится по приглашению главы внешнеполитического ведомства королевства Аймана Сафади. Стороны обсудят двусторонние отношения, а также региональные вопросы.

Напомним, Турция принимает активное участие в политике Ближнего Востока. Анкара имеет тесные контакты с правительством Ирака, а также осуществляет военную операцию против курдов в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция: для нас важно развивать совместные с Северным Кипром проекты