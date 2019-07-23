Ахтубинск, Астраханская область, , 11:38 — REGNUM

В Астраханской области депутат Золотухинского сельсовета освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Увольнение (cc) Angie Harms

Депутат не представил в Службу безопасности и противодействия коррупции Астраханской области сведения своих о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения о своей супруге и несовершеннолетних детях за 2018 год. Нарушение было выявлено при проверке Ахтубинской городской прокуратуры.

Председателю совета муниципального образования «Золотухинский сельсовет» внесли представление, по итогам рассмотрения которого депутата освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия.