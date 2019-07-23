Бишкек, , 11:30 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев готов ответить на вопросы следственных органов по делу о досрочном освобождении лидера ОПГ Азиза Батукаева. Об этом говорится в заявлении представителя бывшего главы государства Сергея Слесарева, опубликованного 23 июля изданием KNews.

Представитель Атамбаева утверждает, что ответ будет дан через средства массовой информации. Это позволит сохранить законность, считает Слесарев. По его мнению, правоохранительные органы не имеют права допрашивать Атамбаева, так как он «обладает неприкосновенностью».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля следственные органы вызвали Алмазбека Атамбаева на допрос по делу о досрочном освобождении Азиза Батукаева в третий раз. Согласно законодательству республики, после трех неявок правоохранители имеют право принудительно привести свидетеля.

22 июля заместитель министра внутренних дел Киргизии Мирлан Канимаетов и следственная группа прибыли к дому Атамбаева, чтобы вызвать его на допрос. Однако бывший президент отказался выйти к представителям милиции.

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