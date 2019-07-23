Курск, , 11:24 — REGNUM

Все кандидаты на пост губернатора Курской области предоставили в избирательную комиссию листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований региона. Как сообщила пресс-служба избиркома, приём документов завершён, решение о регистрации кандидатов будет вынесено в десятидневный срок.

Документы с необходимым количеством подписей подали кандидат от КПРФ Владимир Фирсов, Татьяна Черникова («Российская экологическая партия «Зеленые»), Николай Карцев («Справедливая Россия») и Владимир Федоров (ЛДПР).

Как уже сообщало ИА REGNUM, первым зарегистрированным кандидатом на пост главы региона стал действующий врио губернатора Роман Старовойт. Его избирательная комиссия зарегистрировала 19 июля.

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