Красноярск, , 11:15 — REGNUM

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин принял ряд кадровых решений. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 июля, в мэрии.

В частности, руководителем городского департамента транспорта назначен Александр Годованюк, который ранее являлся советником главы Красноярска.

Исполнять обязанности заместителя главы города — руководителя департамента информационной политики будет Ирина Самсонова. Ранее она руководила пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края.

Что касается отставок, со 2 августа с должности заместителя главы города — руководителя департамента информационной политики по собственному желанию будет уволен Алексей Машегов.

Кроме того, Евгений Жвакин по собственному желанию покидает пост заместителя главы города — руководителя департамента городского хозяйства. Исполнять эти обязанности будет Владимир Стаканов.

Напомним, в декабре 2018 года по собственному желанию с должности руководителя департамента транспорта администрации Красноярска был уволен Дмитрий Петров. Исполняющим обязанности руководителя этого департамента тогда был назначен Игорь Манченко.

Справка: Александр Годованюк родился 7 мая 1968 года. В 1995 году окончил Новосибирскую государственную академию водного транспорта (специальность — «организация перевозок и управление на транспорте»). Трудовую деятельность начал в 1986 году. С декабря 2017 года являлся советником главы Красноярска.

Ирина Самсонова родилась 15 апреля 1980 года. В 2004 году окончила Красноярский государственный университет (специальность — «связи с общественностью»). С 2012 по 2016 год руководила пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края.