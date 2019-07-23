Пекин, , 11:58 — REGNUM

Зона идентификации воздушного пространства Южной Кореи не является ее территориальным воздушным пространством, поэтому другие страны пользуются в этом пространстве свободой передвижения. Об этом, как передает агентство Reuters, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин.

Заявление представителя МИД Китая последовало после того, как Южная Корея объявила, что два китайских бомбардировщика и два российских бомбардировщика вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи рано утром во вторник, 23 июля.

Ранее министерство обороны Южной Кореи сообщило о том, что несколько российских самолетов якобы нарушили воздушное пространство страны.

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