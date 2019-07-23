Киев, , 11:10 — REGNUM

Власти Украины не рассматривают возможность амнистии ополченцев в Донбассе, заявил 23 июля лидер партии президента «Слуга народа« Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

«Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, — сказал он. — Никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Украина подписала второй пакет Минских соглашений, направленный на урегулирование конфликта в Донбассе. Он предусматривает отвод тяжёлой техники от линии соприкосновения в Донбассе и проведение конституционной реформы на Украине. Кроме того, соглашение обязывает Украину и республики Донбасса произвести обмен всеми удерживаемыми лицами.

Гарантами того, что Украина выполнит договорённости, выступили страны «нормандской четвёрки» — Россия, Германия, Франция и Украина. Однако положения этого документа в полной мере не реализованы до сих пор.

Читайте также: Россия не может выполнить Минские соглашения за Украину — Путин