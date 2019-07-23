Москва, , 11:25 — REGNUM

Причиной признания подписи избирателя недействительной является ошибка сборщика или самого кандидата в депутаты Московской городской думы. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба Мосгоризбиркома, комментируя публичные заявления, в т.ч. в соцсетях, о несогласии с итогами проверки подписей избирателей окружными комиссиями.

Уточняется, что недействительной подпись могла стать из-за неправильного внесения данных, несвоевременной оплаты изготовления подписных листов или несоблюдения их формы, неоговоренных исправлений, невнесения необходимых сведений или иных нарушений. Однако во всех случаях — это вина сборщика или кандидата.

«Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex — закон суров, но он закон», — добавили в пресс-службе.

Мосгоризбирком также посоветовал сомневающимся в объективности его работы обратиться в суд и напомнил, что рассмотрит все обращения участников выборов в десятидневный срок в установленном порядке. Ранее Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов.

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