Вильнюс, 23 июля 2019, 11:00 — REGNUM
Канцелярия нового президента Литвы Гитанаса Науседы обнародовала основные вопросы, которые Науседа намеревается обсудить в Латвии, куда он отправляется сегодня, 23 июля, со своим коллегой Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Он также планирует встречи с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а также с литовской диаспорой в Риге.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне визита литовские политологи высказали мнение, что Науседа может попытаться заручиться поддержкой Латвии в борьбе с БелАЭС.