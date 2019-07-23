Вильнюс, , 11:00 — REGNUM

Канцелярия нового президента Литвы Гитанаса Науседы обнародовала основные вопросы, которые Науседа намеревается обсудить в Латвии, куда он отправляется сегодня, 23 июля, со своим коллегой Эгилсом Левитсом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На встречах будут обсуждаться двусторонние отношения и позиция в деле достижения общих целей в Европейском союзе и НАТО — вопросы обороны и безопасности, стратегические проекты транспортной инфраструктуры «Via Baltica» и «Rail Baltica», совместные проекты в энергетике», — отмечает пресс-служба Науседы.

Он также планирует встречи с председателем Сейма Латвии Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, а также с литовской диаспорой в Риге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне визита литовские политологи высказали мнение, что Науседа может попытаться заручиться поддержкой Латвии в борьбе с БелАЭС.