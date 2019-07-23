Вильнюс, , 10:56 — REGNUM

Один из самых известных литовских политологов, сотрудник Института международных отношений Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс написал публикацию для литовского портала Delfi, в которой резко раскритиковал прокуратуру и судебные органы из-за дела Альгирдаса Палецкиса, которого уже девять месяцев содержат под стражей, не передавая обвинения в суд. С 26 июля арест продлён ещё на три месяца.

«Он весь год будет сидеть в тюрьме, у него на год будет отнята свобода, хотя его вина не доказана», — пишет политолог, называя дело Палецкиса образцом бесправия и жестокости госорганов.

«Трудно представить, что это может происходить в стране, которая хвалится, что является правовым государством и членом ЕС. Ещё больше возмущает то, что Палецкису не разрешают встретиться с близкими. За девять месяцев тюрьмы ему один раз было позволено встретиться с женой, но ни разу с детьми и родителями. С ним так обращаются, будто он самый опасный преступник, которого необходимо полностью изолировать не только от мира, но и от близких», — пишет Гирнюс.

По его словам, такая практика противоречит не просто международным нормам, но и литовским законам. «Жестокое и необычное наказание», — констатирует он, называя дело Палецкиса «аферой», за которую полностью ответственны судьи и прокуроры.

Впрочем, к концу своих рассуждений Гирнюс заявляет, что «не исключает», что «Палецкиса подставили сами русские», специально с ним контактируя, поскольку «России он выгоден, как мученик».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».

Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.

Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.