Вильнюс, 23 июля 2019, 10:56 — REGNUM
Один из самых известных литовских политологов, сотрудник Института международных отношений Вильнюсского университета Кястутис Гирнюс написал публикацию для литовского портала Delfi, в которой резко раскритиковал прокуратуру и судебные органы из-за дела Альгирдаса Палецкиса, которого уже девять месяцев содержат под стражей, не передавая обвинения в суд. С 26 июля арест продлён ещё на три месяца.
По его словам, такая практика противоречит не просто международным нормам, но и литовским законам. «Жестокое и необычное наказание», — констатирует он, называя дело Палецкиса «аферой», за которую полностью ответственны судьи и прокуроры.
Впрочем, к концу своих рассуждений Гирнюс заявляет, что «не исключает», что «Палецкиса подставили сами русские», специально с ним контактируя, поскольку «России он выгоден, как мученик».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве 19 декабря 2018 года объявили о нейтрализации «сети российских шпионов». Был арестован Альгирдас Палецкис и ещё 5 или 6 лиц, фамилии которых не раскрывают. Палецкис в тюрьме к тому моменту находился уже почти два месяца, в Литве пояснили, что прибегли к «тайному аресту» для выявления всей «шпионской сети».
Палецкиса обвиняют в сборе информации о судьях, прокурорах и всех должностных лицах, которые участвовали в деле о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Якобы по заказу российских спецслужб собиралась открытая информация обо всех лицах, чтобы впоследствии возбудить против них в России уголовные дела с последующим запросом в Интерпол.
Напомним, в Литве события 13 января 1991 года официально трактуются как агрессия против независимой Литвы. Любые попытки разобраться в том деле, например, почему часть гражданских погибла от пуль, выпущенных из дореволюционных винтовок Мосина, которых не могло быть на вооружении у солдат, караются законом как отрицание советской агрессии, за что грозит уголовное наказание и лишение свободы.