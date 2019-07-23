Рига, , 10:55 — REGNUM

Новый президент Латвии Эгилс Левитс сегодня, 23 июля, примет своего литовского коллегу, нового президента Литвы Гитанаса Науседу, который впервые в своём новом статусе отправился с официальным визитом в Латвию.

Накануне литовский портал 15min.lt взял интервью у Левитса, в котором он признался, что считает литовцев «братьями и сёстрами», надеется поладить с Науседой и хотел бы улучшить отношения с Россией.

«Россия — это наш сосед, и мы всегда пытаемся поддерживать с ней хорошие отношения, как и со всеми соседями. Отношения со всеми соседями, включая Россию, должны строиться на уважении к международному праву — это важно для мира в Европе и на всей планете. Кроме того, в отношениях должна быть атмосфера взаимоуважения. Такой наш взгляд на Россию», — заявил Левитс.

Кроме того, он хотел бы и встречи с президентом России, однако для этого необходима соответствующая подготовка. «Если была бы должная подготовка и если бы я видел, что мой визит в Россию или встреча с президентом России где-то ещё имела бы влияние на двусторонние отношения, конечно же, я бы это сделал. Однако для этого необходима подготовка с обеих сторон», — сказал Левитс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Литвы Гитанас Науседа вступил в должность 12 июля, а Эгилс Левитс — четырьмя днями ранее. Литва и Латвия, несмотря на декларативные близкие и тёплые отношения, остаются ожесточёнными конкурентами. В первую очередь в борьбе за транзитные потоки с Востока. Кроме того, страны конфликтуют в вопросах строительства узкоколейной железнодорожной ветки Rail Baltica, у Риги и Вильнюса разный подход в электроэнергетической политике, а Литва недовольна Латвией за отказ критики проекта Белорусской АЭС.