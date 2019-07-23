Москва, , 10:55 — REGNUM

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко со своей командой собирается создать мощное протестное движение в Верховной раде и в стране. Об этом изданию «Коммерсантъ» заявил источник в окружении политика, пожелавший остаться неназванным.

«Скоро президент и то правительство, что сформируют под него, столкнутся с постоянным протестом. И в Раде, и на улице», — отметил собеседник издания.

По его словам, бывший украинский лидер планирует дискредитировать партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», которая почти в три раза опережает своих конкурентов на состоявшихся 21 июля выборах в Верховную раду.

«Им просто не дадут работать, их решения будут саботироваться до тех пор, пока Зеленский сам не распустит Раду и не объявит досрочные выборы», — добавил источник.

Собеседник уточнил, что поддержать Порошенко в этом стремлении могут музыкант и лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, а также Олег Ляшко и Олег Тягнибок, так как ни Радикальная партия, ни партия «Свобода» не преодолели на досрочных выборах в украинский парламент пятипроцентный барьер.

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», — заявил источник из близкого окружения Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, в настоящее время обработано уже более 93% электронных протоколов. За партию «Слуга народа» проголосовало 43,14%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 13,05%, «Батькивщину» — 8,18%. «Европейская солидарность» получает 8,13%, а партия «Голос» — 5,85%. Таким образом, Зеленский получил возможность сформировать правительство самостоятельно, не создавая коалиции.