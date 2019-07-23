Нью-Дели, , 11:51 — REGNUM

В скором времени на вооружение ВМС Индии поступит пятая по счету эскадрилья немецких самолетов «Дорнье». Представители министерства обороны страны сообщают, что данные самолеты предназначены для обеспечения безопасности на побережье.

Dornier 228-100 ВВС Индии (cc) Sean d'Silva

По информации индийского новостного агентства «Джагран», самолеты «Дорнье» оснащены современными датчиками и оборудованием в сфере наблюдения за побережьем и морским пространством. Помимо обеспечения информацией ВМС Индии, эти двухмоторные самолеты будут использоваться в поисково-спасательных операциях.

Сообщается, что новые самолеты будут обеспечивать постоянное наблюдение на восточном побережье Индии.