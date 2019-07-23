Нью-Дели, , 12:11 — REGNUM

22 июля вице-премьер России Юрий Борисов провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, которая прошла в Нью-Дели. Борисов прибыл в Индию во главе делегации из 18 человек. В нее входят представители различных российских министерств и ведомств.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, энергетики. Помимо этого, на фоне успешного запуска лунной миссии Индии, страны договорились интенсифицировать взаимодействие в области освоения космоса. Также была подчеркнута важность тесного сотрудничества между космическими агентствами двух стран, Роскосмосом и Индийской организацией космических исследований.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», стороны обсудили детали предстоящей встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина. Напомним, что Путин официально пригласил Моди в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке, который пройдет в начале сентября. В рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров стран, Борисов и Джайшанкар провели дискуссии, которые касались сферы инвестиций, транспорта, энергетики.

Обе стороны наметили цель достичь уровня двусторонней торговли в 30 миллиардов долларов, которая, по планам, должна быть осуществлена к 2025 году. Кроме того, вице-премьер РФ и глава МИД Индии договорились ускорить переговоры по торговому соглашению между Индией и Евразийским экономическим союзом.